Eindämmen durch stärkere Pflege möglich : Platanen-Krankheit breitet sich aus

Leverkusen Die Stadt-Fachleute müssen immer öfter zu Kontrollen und Pflege raus. Neben Kastanien sind teils auch Eschen, Eichen, Ahorn und Platanen nicht gesund.

Doch Kastanien sind nicht die einzigen „Patienten“, die dem Fachbereich Stadtgrün große Sorgen bereiten. Denn auch am Ahorn sorgt ein Pilz für starke Holzzersetzung und erhöhtes Bruchrisiko, wie Baumpfleger Florian Bremicker beschreibt, der seit Anfang des Jahres das Sachgebiet „Baum“ beim Fachbereich leitet. Hinzu komme der Eichenprozessionsspinner an den Eichen, der wegen seiner Brennhaare Atembeschwerden und Hautreaktionen verursachen könne. Für das sogenannte Eschentriebsterben bei Eschen sei ein weiterer Pilz verantwortlich, der das Laub welken und den Baum absterben lasse, zählt Bremicker auf. Und seit einigen Jahren mehren sich auch Meldungen über die sogenannte Massaria-Krankheit, die speziell ältere Platanen befällt. Charakteristisch für den Pilzbefall: die Rinde verblasst und löst sich ab. Werden die Symptome nicht rechtzeitig erkannt, können sie Astbrüche und eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs zur Folge haben.

Historie Die ersten Platanen kamen Mitte des 18. Jahrhunderts nach Deutschland. Mit die ältesten stehen in Dessau, sie sollen noch aus dem 18. Jahrhundert stammen. Auch die Mozart-Platane in Wien soll so alt sein.

Aufforstung in Viersen : Wald in der Stadt im Ausnahmezustand

„Dass viele Platanen in der Stadt erkrankt sind, wussten wir seit längerem“, beschreibt der 40-jährige Fachmann. Neu sei hingegen die Vermutung, dass jetzt auch die drei Bäume vor der Aloysius-Kapelle am Pilz erkrankt seien. „Da ein Befall nur auf der Astoberseite zu erkennen ist, ist eine Kontrolle mit dem Hubsteiger nötig“, fügt Bremicker hinzu. Bislang genügte dem Fachbereich Stadtgrün eine Kontrolle im Abstand von 15 Monaten. „Beim belaubten Baum lässt sich dessen Vitalität besser beurteilen, während wir beim unerlaubten Zustand leichter in die Baumkrone blicken können“, sagt der städtische Baumpfleger. Wegen des Befalls ändern sich die Kontroll- und Pflegeintervalle grundlegend. Je nach Witterung könnten sogar drei bis vier Pflegegänge notwendig werden. Was automatisch einen erhöhten Einsatz von finanziellen und personellen Ressourcen nach sich ziehe. Alleine für die Kontrolle der Bäume und Bekämpfung des Pilzes fallen jetzt schon mindestens 150.000 Euro pro Jahr an.