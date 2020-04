Quettingen : Pkw brennt in Tiefgarage

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Quettingen (RP) Ein brennender Pkw in einer Tiefgarage am Quettinger Feld hat am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr beschäftigt. Ein Anwohner hatte gegen 4.30 Uhr die Wehr alarmiert, weil er Brandgeruch wahrgenommen hatte.

