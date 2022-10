Leverkusener Kinder basteln im Naturgut : Piratenschiff fährt mit Solarenergie

Leverkusen Bei der Ferienakademie im Naturgut Ophoven geht es um gesundes Essen und andere Zukunftsfragen. Kinder konstruieren umweltfreundliche Autos, Traktoren und Windräder.

Die beiden Jungen und 17 weitere Kinder aus Leverkusen haben in den Herbstferien an einer einwöchigen Kinderakademie auf dem Natur-Gut Ophoven teilgenommen. Der Förderverein und der schulpsychologische Dienst der Stadt Leverkusen organisieren seit vielen Jahren mit Unterstützung der Bürgerstiftung Leverkusen diese Woche. Eingeladen werden Leverkusener Kinder, die sich besonders für Natur, Umwelt und Technik interessieren. In diesem Jahr stand die Ferienwoche unter dem Thema „17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“. Die Vereinten Nationen (UN) haben die so genannten 17 SDGs (Social Developement Goals) formuliert, die für alle Menschen auf der Erde eine lebenswerte Zukunft sichern sollen.