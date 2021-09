Science-Show in Leverkusen : Sascha Otts verrückte Versuche in der Stadtbibliothek

Ein Glas verkehrt herum auf einem Bierdeckel und es läuft nichts aus? Da staunte Erik bei der Show von Sascha Ott nicht schlecht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Physiker und Journalist war mit seiner „Science-Show“ zu Gast in Leverkusen und begeisterte spielerisch und spektakulär für Naturwissenschaften.

Einmal noch blickt Physiker Sascha Ott in die erwartungsfrohen Gesichter seines jungen Publikums. Dann lässt er das entzündete Streichholz in die Wassergallone aus Plastik fallen. Mit einem lauten Zischen entzündet sich darin das Benzin-Luft-Gemisch. Die Kinder erschrecken – und fangen an zu lachen. Die Wissenschaftsshow des Doktors verwandelte am Donnerstag die Stadtbibliothek in ein Labor.

Ott schafft es gleich, zu den Kindern einen Draht aufzubauen. Durch seine Lockerheit wirken die komplizierten Dinge einfach. „Wer will ein bisschen Crash-Boom-Bang machen?“, fragt er sein Publikum. Für wohl jeden im Raum überraschend melden sich alle Kinder und recken die Arme in die Luft. In der nächsten Stunde werden viele von den Mädchen und Jungen in die ungefährlichen Experimente einbezogen.

Ott selbst ist diplomierter Physiker. Seine Begeisterung kann er mit einem Satz zusammenfassen: „Wer sich für die großen und kleinen, die ersten und letzten Dinge in unserem Universum interessiert, der ist in der Physik gut aufgehoben.“ Vielleicht folgen ihm einige der Kinder in die Naturwissenschaft. Aber das ist nicht das Ziel, wie er betont.

Vera jedenfalls ist schwer begeistert von den Experimenten, die sie sieht. Die Sechsjährige ist gerade in die 1. Klasse gekommen. Sie lacht von den Kindern oft am lautesten. „Das mit dem Feuer und dem Ring hat mit am besten gefallen“, sagt sie danach. Sie meint den Moment, in dem Ott durch den ganzen Raum Ringe aus Rauch schickt. Eine einfache Mülltonne aus Plastik mit einem Loch in der Mitte und eine Nebelmaschine sind dafür ausreichend.

Vera ist zwischendurch shr mutig und stellt sich dem Wettkampf mit einem Jungen. Die beiden versuchen mit aller Kraft einen langen Schlauch aus Plastik so stark wie möglich mit Luft zu füllen. Am Ende pusten sie so viel Luft hinein, wie sie groß sind. Einfacher wäre es aber gewesen, sie hätten nur leicht hineingepustet, erfahren sie später. Physik scheint eine verrückte Sache zu sein.

Laut Sascha Ott gibt es ein gutes Alter, um den Kindern die Wissenschaft näher zu bringen. Von der Grundschule bis in die 6. Klasse ist die Neugier am größten. Deshalb besucht Ott mit seiner Show gern Grundschulen. Er sagt: „Schön ist es auch, wenn man es schafft, zu den Experimenten eine Geschichte zu erzählen.“ So wie jene von der unglücklichen Ballonfahrerin Nora, die gar nicht zu merken scheint, dass ihr Ballon eine Flasche ist. Aber Ott weiß natürlich Rat. Ein Gebläse, das die Luft an der leeren Flasche entlang bläst, hebt sie tatsächlich in die Luft. Das ganze Geheimnis: der Coandă-Effekt. Ob die Kinder sich den Namen merken können? Egal. Die Begeisterung ist ihnen an diesem Nachmittag auf jeden Fall anzusehen.