Produktionshilfe aus Leverkusen : „Photon“ – neuer Solarflitzer fährt auch mithilfe von Covestro

Leverkusen Ein von Studenten aus Aachen konstruiertes Solarauto fährt Rennen unter extremen Bedingungen. Covestro nutzt das für einen Härtetest seiner Materialien.

„Photon“ – klingt wie der Titel eines James-Bond-Films. Ist aber der Name eines Sonnenautos. In dem könnte sich natürlich der Bond-Darsteller ein Rennen liefern. Vorerst wird dies aber ein Profi tun, der etwa an der „Solar Challenge Morocco 2021“ teilnehmen soll.