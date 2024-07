Pfungstädter Bier kommt aus der Fixheide Traditionsreicher Tropfen für die Bierbörse

Noch fünf Wochen, dann beginnt die Opladener Bierbörse. In den Fokus vom 9. bis 12. August rückt dabei erstmals eine Brauerei mit Leverkusener Bezug. Nein, nicht Ganser. Sondern die „Pfungstädter Brauerei“ aus Hessen. Was das mit Leverkusen zu tun hat? Ganz einfach, denn Uwe Lauer betreibt eine Niederlassung in der Fixheide. Von Haus aus ist der Unternehmer zwar Anlagenbauer mit Spezialisierung auf Industrierohrleitungsbau. Doch als die Brauerei seiner Heimatstadt vor dem Ruin stand, fungierte der 60-Jährige als Retter der 1831 gegründeten Traditionsfirma und erwarb die Marke mitsamt des Braubetriebs und allem Drum und Dran.