Alltag einer Mitarbeiterin des Klinikums Leverkusen : „Pflege braucht mehr Wertschätzung“

Leverkusen Die Patienten werden älter, die Versorgung wird aufwändiger, die Bürokratie nimmt zu, Fachkräfte fehlen: Krankenpflegerin Stefanie Sichelschmidt über Job, Pandemie und den Wunsch, dass ihr Beruf als attraktiv wahrgenommen wird.

Das Härteste an ihrem Job? Ist nicht die Nachtschicht. Oder der Dienst an Weihnachten, wenn alle anderen feiern. Das Härteste an ihrem Job, sagt Stefanie Sichelschmidt, „ist die Bürokratie. Die hat über die vergangenen 20 Jahre erheblich zugenommen.“ Und nimmt Zeit weg, die die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin lieber ihren Patienten widmen würde. Sichelschmidt ist stellvertretende Stationsleiterin der Allgemeinen Inneren, Infektiologie und Altersmedizin am Klinikum. In der Hochphase der Pandemie war ihre Station – 31 Betten – zeitweise komplett mit Corona-Patienten belegt. „Klar, am Anfang war Corona aufregend, weil es neu war“, erzählt die 37-Jährige, aber im Grunde sei es aus pflegerischer Sicht eben eine Infektionskrankheit. Und mit diesen hat die Krankenpflegerin täglich zu tun.