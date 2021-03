Wechsel in der Pflegeleitung am Opladener Remigius-Krankenhaus : Die Ära Orth endet nach 23 Jahren

Maskenball: Peter Orth (vorne) wurde von den Kollegenebenso herzlich wie coronakonform verabschiedet. Foto: Remigius

Leverkusen Der Pflegedirektor des Remigius-Krankenhauses, Peter Orth, geht in den Ruhestand. Angefangen hat seine Karriere auch in dem Haus. Ende der 1970er als Zivi.

Nach 23 Jahren an der Spitze der Pflege im Renigius- und im Josef-Krankenhaus geht Peter Orth in den Ruhestand. Geplant hatte er zu Beginn seiner Karriere keinesfalls, so lange zu bleiben. Das hat sich so ergeben.

1978. Peter Orth tritt seinen Zivildienst im Remigius-Krankenhaus an. Und bleibt, macht zwischendurch seine Ausbildung in der Pflege, kommt zurück, ist stellvertretende Leitung der Intensivstation und beschließt in Vollzeit ein Studium der Gesundheitswissenschaften zu beginnen, erinnert die Kplus-Gruppe an Orths Werdegang,

Das Studium finanziert er sich – irgendwie klar – auch durch Nachtschichten auf der Intensivstation im Remigius-Krankenhaus. „Die damalige Hausleitung sieht sein Potenzial“, heißt es weiter.

Umgehend nach dem Studium beginnt der Leichinger in der Pflegedirektion, deren Chef er Ende 1998 wird und 23 Jahre bleibt. „Peter Orth ist Geschichtsbuch und Zukunftsbauer in einer Person“, lobt der Kaufmännische Leiter Thomas Karls. Orth kenne die Geschichte, die Fortschritte, die Verwicklungen, stelle sich schnell auf Neues ein, entwickele Strategien und setze sie um.

Mit Karls und dem Ärztlichen Direktor Sascha Wihstutz gehört Orth zum Direktorium, dem Leitungsgremium des Krankenhauses, und vertritt dort die Interessen „seiner Pflege“, der größten Berufsgruppe der Klinik. „Dabei hat er aber immer das große Ganze im Blick“, merkt Karls an.

Und zum großen Ganzen gehören auch die Umbrüche, die der Leichlinger miterlebt und mitgetragen hat: diverse Gesundheitsreformen, den Trägerwechsel. „Anstrengend war das ständige Bauen im Vollbetrieb“, sagt er. Und: „Es ist gut so, wie es gelaufen ist.“

Mit dem Thema Umbauen wird auch seine Nachfolgerin Julia Schwab zurechtkommen müssen. Die nächsten Umbauten seien in Planung, sagt die Kplus-Gruppe, meint damit möglicherweise den Abschied von der Geburtsklinik und den Ausbau zur geriatrischen Versorgung am Remigius, weil das „Juppes“ schließen wird, wie Kplus kürzlich bekannt gab. Die 49-Jährige wechselt vom Martinus-Krankenhaus in Langenfeld nach Opladen.

Das Geschehen mitprägen, kann Peter Orth nun nicht mehr, es gespannt mitverfolgen aber, davon ist nach 23 Jahren mitten im Trubel auszugehen, wird der Leichlinger es allemal.

(LH)