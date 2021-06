Sonntag in Bergisch Neukirchen : Pfarrei Heilige Drei Könige feiert Kirchenjubiläum

Bergisch Neukirchen Das ganze Jahr über sind Veranstaltungen geplant.

Die katholische Pfarrgemeinde Hl. Drei Könige begeht am Sonntag ihr 50. Kirchen-Jubiläum mit einer Festmesse um 11 Uhr, die Pfarrer Heinz-Peter Teller hält. Eine Feier mit dem Bischof soll im Herbst nachgeholt werden. Ein Kirchweihfest wird es an diesem Wochenende zwar nicht geben, dafür sind verschiedener Veranstaltungen bis zum Jahresende geplant. Unter anderem soll es Kirchenführungen geben, offenes Singen im Freien, Wanderungen zu den Kirchorten, eine Fahrradtour für Familien und eine Kunstausstellung. Eberhard Kreye schreibt derzeit noch an einem humorvollen Krimi über einen Raubüberfall in Hl. Drei Könige. Alle Termine werden zeitnah bekanntgegeben. Fertig ist die 70-seitige Festschrift zum 50-Jährigen, die bei den Anfängen der Christianisierung vor Ort beginnt, die Baugeschichte der modernen Basilika enthält, auf kunstvolle sakrale Ausstattung sowie die Fenster des Leverkusener Künstlers Paul Weigmann eingeht. Die Festschrift (5 Euro) liegt in allen fünf Gemeinden des Seelsorgebereichs aus und kann nach den Gottesdiensten erworben werden.