Aus Bethlehem nach Leverkusen : Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Tina Badicke vom Pfadfinder-Stamm Helden vom Tal mit dem Licht aus Bethlehem in der Petruskirche. Foto: Miserius, Uwe (umi)

„Mut zum Frieden“ – unter diesem Titel trugen Pfadfinder am Wochenende Licht in die Petruskirche in Bürrig. Und zwar ein ganz besonderes: das Friedenslicht aus Bethlehem. „Auf seinem über 3000 Kilometer langen Weg von Bethlehem nach Deutschland verbindet es viele Nationen und Religionen miteinander“, sagte Pfarrer Bernd-Ekkehardt Scholten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Alle eint der Wunsch nach Frieden, auch wenn er oft sehr zerbrechlich und unerreichbar scheint.“ Mit der Weitergabe des Lichts solle ein Zeichen für Solidarität und Völkerverständigung gesetzt werden. Angezündet wird es in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem und von dort in Lichterstaffetten in Europa verteilt. In der Petruskirche kam es Sonntag während des Gottesdienstes an. Den festlichen Rahmen gab der Gospelchor Living Echoes.

(LH)