Petra und Thomas Leyen : TSG feiert NRW-Pokal mit Aufstieg

Leverkusener Club richtet Finale mit 180 Tanzpaaren aus und begleitet den Aufstieg des Profi-Tänzerpaares Petra und Thomas Leyer in die höchste Klasse.

Rund 180 tanzbegeisterte Paare nahmen am Abschlussturnier des NRW-Pokals in Leverkusen teil. Als Ausrichter fungierte zum dritten Mal in Folge die Tanz-Sport-Gemeinschaft Leverkusen (TSG), die einen Aufstieg feierte. Profi-Tänzer Thomas und Petra Leyer wechseln nach ihrem Finaleinzug in die höchste Klasse.

Acht Paare, aufgeteilt in zwei Gruppen, treten in der zweiten Senior Klasse A an, darunter mit Andreas Trossen und Susanne Rothe auch ein weiteres TSG-Paar. Zwei Turniere des NRW-Pokals liegen bereits hinter ihnen. Den Leyers fehlen zwei Punkte zum Aufstieg in die S-Klasse. Wenn gleich die Musik ertönt, müssen sie alles abrufen, was sie in den vergangenen Monaten und Jahre so zielstrebig und ausdauernd geübt haben. Fünf Tänze trennen sie vom Finale. Ein langsamer Walzer ertönt, die Körperhaltung der Paare auf dem Parkett verändert sich, sie lassen sich wie Federn schwebend über die Tanzfläche gleiten. Sanfte Schritte folgen schwerelosen Drehungen. Bei der Anzahl an Paaren auf der Fläche besteht Kollisionsgefahr. „Eigentlich lernen sie das Ausweichen“, kommentiert Claren und zuckt mit den Schultern, als sich gleich mehrere Tänzer in einer Ecke verschanzen. Die Wertungsrichter notieren.