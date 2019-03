Manfred Hans verabschiedet : Personalwechsel an der Awo-Spitze

Leverkusen Nach 13 Jahren gibt Manfred Hans (73) die Geschäftsführung an ein Duo ab.

Nach 13 Jahren an der Spitze der Awo Leverkusen verabschiedet sich Manfred Hans mit 73 Jahren in den Ruhestand. Das heißt, so ganz ruhig wird es auch in Zukunft nicht bei ihm, denn der bisherige Awo-Geschäftsführer hat schon nebenher jede Menge Aufgaben erledigt, denen er sich künftig mehr widmen will. „Ich werde mich dem Lions Club stärker zur Verfügung stellen“, sagte er am Freitag vor seiner offiziellen Verabschiedung. Außerdem bleibt er Geschäftsführer des Kurt-Schumacher-Hauses und weiter in der SPD aktiv.