Kitaplätze in Leverkusen Personalmangel frisst Betreuungszeit

Sie sitzen alle in einem Boot und wollen nun gemeinsam in die Ruder greifen. Es geht nur zusammen – so lautet die Botschaft der Kita-Träger um Stadt, Kirchen und Wohlfahrtsverbänden, die sich einer Mixtur aus Personalnot, Finanzierungsstress und ausbleibender Hilfe von Land und Bund gegenüber sehen.