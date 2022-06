Kein Fachpersonal für Leverkusen : Freibad Calevornia bleibt in Sommerferien zu

Leverkusen Die Stadt bekommt seit Wochen kein Fachpersonal für die Freibadsaison im Calevornia-Bad. Im Stadtrat am Montagabend meldet Sportdezernent Marc Adomat: Das Freibad bleibt in den Sommerferien geschlossen.

Die Diskussion ums Beibehalten einer Optionsfläche für ein künftiges neues Freibad auf dem Gelände des ehemaligen Freibades Auermühle (Antrag Opladen Plus) war in schönstem Gange, da verschlug es den Politikern im Rat für einen Moment die Sprache. Nämlich genau dann, als Sportdezernent Marc Adomat bei seiner Stellungnahme eher beiläufig berichtete, dass das Freibad im Calevornia in den Sommerferien, die am Montag beginnen, nicht geöffnet werden kann. Grund: Personalmangel. „Wir haben uns wirklich um Personal bemüht. Da ist aber niemand zu bekommen, und das geht nicht nur Leverkusen so“, merkte Adomat an.