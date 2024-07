Schüleraktion bei Lanxess Personalchefin sein für einen Tag

Einmal an einem Chefschreibtisch eines großen Konzerns Platz nehmen, Schüler werden Manager, wenn auch nur für einen Tag. Bei der Schüleraktion „Meine Position ist spitze" übernahm Tara Fischer (16) die Leitung der Personalabteilung bei Lanxess. Die Aktion bietet Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren die Möglichkeit, für einen Tag in eine Führungsposition zu schlüpfen und so wertvolle Einblicke in die Berufswelt zu gewinnen.