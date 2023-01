Beton-Betrieb in Leverkusen Arbeiter (55) wird von Kies verschüttet und stirbt

Update | Leverkusen · In einem Beton-Betrieb an der Heinrichstraße in Küppersteg sind am Dienstagnachmittag zwei Arbeiter verschüttet worden. Ein 55-Jähriger konnte nur noch tot geborgen werden, berichtet die Polizei Einen 37-Jährigen befreiten Rettungskräfte schwer verletzt aus einem Kies-Silo.

31.01.2023, 15:54 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz in einem Baubetrieb in Küppersteg. Foto: Ralph Matzerath

Die Feuerwehr war gegen 14.30 Uhr in den Beton-Betrieb an der Heinrichstraße gerufen worden. Dort war ein Arbeiter (55) in einem Kies-Silo verschüttet worden. Ein zweiter Mann (37) wurde teilweise verschüttet. Für den 55-Jährigen kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Den Einsatzkräften gelang es, den 37-Jährigen zu befreien. Ein Notarzt versorgte den Verletzten medizinisch. Er wurde in eine Klinik gebracht. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 3 war vorsichtshalber zur Unfallstelle beordert worden. Der Unfall ereignete sich an dem Kies-Silo des Baubetriebs, an dem Lkw mit Baumaterial beladen werden. Wie es zu dem Unfall kam ist unklar. Mitarbeiter des Amtes für Arbeitsschutz wurden hinzugezogen. Die Feuerwehr war mit 24 Fahrzeugen und 57 Kräften im Einsatz.

(bu)