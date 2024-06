Landesumwelt stellt Untersuchungen in Leverkusen an PCB: Das rät Medizinischer Dienst für Opladener Neustadt

Diese drei Buchstaben haben im vergangenen Herbst für Aufregung in der Opladener Neustadt gesorgt: PCB. Das Landesumweltamt (Lanuv) hatte bei Untersuchungen eine erhöhte PCB-Belastung in dem Bereich festgestellt. „Weitere Untersuchungen – Bodenproben sowie die so genannte ,Grünkohlexposition‘ und zuletzt Löwenzahnbeprobungen – folgten“, erinnert die Stat nun. Die gute Nachricht: Die Bodenuntersuchungen hätten Anfang des Jahres ergeben, dass ein PCB-Eintrag in den Boden ausgeschlossen werden könne.