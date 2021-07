An diesem Samstag : Pattscheider feiern ihr Dorffest digital vernetzt

So was kommt wieder, keine Frage. Die Pattscheider haben schon den alten Römern getrotzt, Corona wird es genauso ergehen. Als Zwischenschritt wird erst mal hybrid gefeiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Pattscheid Die Sommersause gibt es diesmal in einem Mix aus Echt- und Online-Aktionen. Mit Schnitzeljagd, Kuchen to go und einem Cocktail-Bringservice. Nur schlürfen muss man selber.

Was tun, wenn man wegen der Pandemie-Bedingungen kein Dorffest wie gewohnt feiern kann? Die Antwort in Kürze: PaRoLi wird in diesem Wochenende digital: Vorstand, Festausschuss und Dorf-Königspaar hatten die Idee eines digitalen Dorffestes. Termin: an diesem Samstag, 3. Juli.

Das heißt, es wird eine Hybrid-Veranstaltung Die Kinderbelustigung startet ab 13.30 Uhr an der Hüburg in der Mitte von Pattscheid. „Familien mit ihren Kindern können eine Art Schnitzeljagd machen. Dazu können sie zwischen einem kleinen oder einem großen Spaziergang unter Beachtung der dann aktuellen Vorgaben wählen“, küdigt die Dorfgemeinschaft Oattscheid-Romberg-Linde (PaRoLi) an.

Nach dem Spaß für Kinder und Familien startet die Kuchenausgabe.

Weil ein Kaffeeklatsch nicht möglich ist, gibt es die süßen Leckereien als „take-away“.

Danach wird es virtuell: Zwischen 17 und 23 Uhr wird das Dorffest auf Youtube übertragen – es endet mit der digitalen Krönung eines neuen Königspaares für 2021/22. „So kann man zu Hause in kleiner Runde probieren, ein Dorffest-Feeling zu erzeugen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die üblichen Dorffest Getränke wie Erdbeerbowle oder Cocktails zu genießen. Der Erdbeerbowlenansatz muss vorbestellt werden, die Cocktails können zwischen 18 und 22 Uhr telefonisch bestellt werden und werden nach Hause geliefert.

Alles, man für diesen Abend benötigt, sind ein internetfähiges Gerät wie Laptop, Fernseher, Handy oder Tablet und ganz viel gute Laune. Der Zugang ist möglich über https://www.youtube.com/channel/UCCmiirgcnJIqoQzEdX4Lslw oder über die Suchmaske mit Stichwort "Pattscheid Romberg Linde" auf YouTube.

(LH)