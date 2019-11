Herzwoche : Patientenseminar: Bei Kilometer 14 kam der Herztod

Eben noch mitten im Leben, dann ist von der einen auf die andere Sekunde die Schwelle zum Tod überschritten: Der plötzliche Herztod kann jeden treffen. Er ist die Folge eines akuten Herz-Kreislaufversagens.

Und dann geht alles ganz schnell: zusammensacken, Bewusstseinsverlust, das Herz pumpt nicht mehr genug Blut ins Gehirn. Das stellt wegen des Sauerstoffmangels die Arbeit ein. Der Leichlinger Ulrich Sterzenbach (70) hat all das erfahren, als er ausgerechnet beim Leverkusener Halbmarathon vor drei Jahren zwischen Kilometer 13 und 14 bewusstlos zusammenbrach.

Für Sterzenbach hätte das Leben an dieser Stelle beendet sein können, hätten nicht Christopf Liebelt (Krankenpfleger im Klinikum) und eine Kölner Krankenschwester, die kurz drauf an der Stelle vorbeikamen, umgehend den Gedanken an eine Medaille fallen lassen und gehandelt. Herzdruckmassage. Der Krankenwagen traf erst eine halbe Stunde nach dem Zusammenbruch ein. Bis dahin hielt die beiden Helfer durch, hielten durch die Massage die Sauerstoffversorgung des Gehirns aufrecht.