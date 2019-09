Abibattle 2019 : Partyspiele füllen die Leverkusener Abikassen

Leverkusen Die besten Sänger der zwölften Klassen treten gegeneinander an, um möglichst viel Geld für den Abiball zu erspielen.

Eine derartige Feierlichkeit muss man sich leisten können. Die finanzielle Last, die solch eine prunkvolle Veranstaltung mit sich bringt, ist nicht zu unterschätzen. Das wissen spätestens seit diesem Jahr auch die angehenden Abiturienten, die sich in den Dienst ihrer Stufe gestellt haben und die Planung und Finanzierung der Feierlichkeit übernehmen.

Das mittlerweile etablierte Abibattle ist eine Möglichkeit, das Abikassen-Sparschwein zu füttern. Im Wettstreit um wertvolle Punkte treten auch in diesem Jahr in Leverkusen wieder sechs Oberstufen gegeneinander an. Ihr aller Ziel: Zu Beginn 2020 im Finale in der Diskothek „Paffenlöher Steffi“ zum Sieger gekürt zu werden, und wertvolle Geldpreise für ihre Abikasse mit nach Hause zu nehmen.