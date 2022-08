Party-Stimmung im Neulandpark : Festival ohne Sonnenbrand

Leverkusen Zehn Stunden lang sorgten am Samstag insgesamt neun DJ’s für abwechslungsreiche Sounds mit einem breiten Spektrum an Beats per minute (BPM).

(gut) Selbst im Hitze-Sommer 2022 muss es nicht immer die gleißende Sonne vor blauem Himmel sein, um den Openair-Beat zu spüren. Beim SonnenBrand-Festival am Samstag im Neulandpark kam das Publikum auch unter einer für dieses Jahr ungewohnt dichten Wolkendecke in Feierstimmmung – zumal es, als der Tag in den Abend hinüberdämmerte, am Rhein überaus lau(schig) wurde. Zehn Stunden lang, von 12 bis 22 Uhr, sorgten insgesamt neun DJ’s für abwechslungsreiche Sounds mit einem breiten Spektrum an Beats per minute (BPM). Mit dabei auf der Arena-Bühne waren unter anderen Nick Selbmann, Terogger, Noel Holler und zum Abschluss 808 Family. Vor der Bühne Partybiester und Partygirls. Sie wippten, tanzten und zeigten, was die Urlaubswochen Schönes aus ihnen und mit ihnen gemacht haben. Foto: Ralph Matzerath