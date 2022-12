Parteitag in Leverkusen SPD stimmt für Böllerverbot zu Silvester

Gute sechs Stunden verbrachten 74 Genossinnen und Genossen am Samstag in der Stadthalle in Bergisch Neukirchen. Der Parteitag der Sozialdemokraten Leverkusens war ein gelungener, urteilt am Ende Vorstandsvorsitzender Alexander Finke. „Es war ein guter Parteitag, gut besucht, mit guten Diskussionen.“