Leverkusener Dorf feiert : PaRoLi-Land außer Rand und Band

70 Jahre Dorffest in Pattscheid-Romberg-Linde: Die „Flotten Karotten“ aus Lützenkirchen gingen auch mit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Pattscheid-Romberg-Linde explodiert die Lebensfreude. Seit Tagen schwelgt das Dorf im Feierrausch. Der Festumzug am Samstag hat was von Karneval – nur dass er für den einzelnen am Wegesrand nach drei Minuten schon wieder vorbei ist. Die Kamellebeutel werden trotzdem voll.