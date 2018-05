Leverkusen: Parks - grüne Oasen mitten in der Stadt

Parks - grüne Oasen mitten in der Stadt

Leverkusen In der Region gibt es wunderschöne Grünanlagen. Aber viele Menschen wissen gar nicht, welches Parkjuwel sich womöglich in der Nachbarstadt verbirgt. Wir empfehlen vier sehenswerte Parks.

Dieser im Stil eines Englischen Gartens angelegte Park ist vor allem etwas für Historienfans. Sein zentraler Blickfang ist die Marienburg, die heute hauptsächlich als Veranstaltungsort dient. Rund 1,7 Hektar messen der Marienburgpark und der Rheinbogen, in denen Erholung, Natur und Kultur eine tolle Verbindung eingehen. Vom Park zum Rhein gibt es wunderschöne Wege und Ausblicke.

Unmittelbar vor der Textilfabrik Cromford ließ der Fabrikgründer Johann Gottfried Brügelmann (1750-1802) einen Park in barocker Manier anlegen. Symmetrie war ein Grundprinzip, das noch immer deutlich zu erkennen ist und Gartenfans von überall her begeistert. Seit 1996 ist das Baudenkmal ein Museum.

Sehenswert Wer am Angerbad parkt, gelangt über die alte Wasserburg Haus zum Haus, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert reichen und in der sich heute die Kulturstiftung "Wasserburg zum Haus" befindet.

Das Gelände ist ein Naherholungsgebiet, das nicht nur Gartenfreunde entzückt. Das einstige Landesgartenschauareal ist auch Spieleparadies für Kinder. Auf einer barrierefreien Fläche von 22 Hektar, die bis an das Rheinufer grenzt, präsentiert sich der Park mit diversen Themengärten, vielen ausgefallenen Spielplätzen und einer Minigolfanlage. Hunde sind im Neuland-Park übrigens nicht zugelassen.

Sehenswert Am ehemaligen Zugang Ost befindet sich direkt unter der Autobahnbrücke eine Skateranlage; angrenzend eine Liegewiese mit Spielgeräten. Am Eingang Nobelstraße sorgen Wasserspiele mit Fontänenhüpfern für Abkühlung an heißen Tagen. Im Bumerang, dem Kernstück des Parks, fordern zwölf Spielstationen Geschicklichkeit und Teamgeist heraus. Unmittelbar daneben ist ein großer Spielbereich.