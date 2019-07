Opladen : Parken: Kritik an städtischer Infopolitik

Opladen Neues Bewirtschaftungskonzept in der Ruhlach startet. Anwohner fühlt sich zu spät in Kenntnis gesetzt.

Andererseits: Dass die Stadt nun a) das im Herbst vom Rat beschlossene Parkraumbewirtschaftungskonzept umsetzt, ohne die Anwohner rechtzeitig zu informieren und b) auch ohne Anwohnerinfo der Rennbaumplatz derzeit wegen Sanierung gesperrt ist, kritisiert König. „Es hätte eine Beschilderung hingehört. Da sind Leute über die Fürstenbergstraße in die Wiembachallee gefahren und kamen dann am Rennbaumplatz nicht weiter“, berichtet der Opladener. Und: Die Stadt müsste mit mehr Vorlauf die Anwohner über die künftigen Bewohnerparkausweise informieren, damit diese bestellt werden könnten. Der Schreck sei groß gewesen, dass am Rennbaumplatz auf einmal ein Parkautomat stand. „Der wurde erst nach zwei Tagen abgeklebt“, sagt König. In der Tat arbeiten die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) noch bis zum 9. August am Rennbaumplatz, dort wird die Fahrbahn saniert.