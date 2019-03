Streit um Parkplatz: Schloss: „Alle Alternativen abgewogen“

Leverkusen Ein zweiter Parkplatz löst in den Ausschüssen Diskussion bis Ablehnung aus. Der Museumsverein kritisiert „Scheinalternativen“ der Politik.

Etwa die einer Parkpalette im Bereich des bestehenden Parkplatzes. Die Idee hält Hüttemann für nicht realisierbar. „Unterirdisch lässt sich keine Etage bauen wegen des Grundwassers. Höchstens mit einer unbezahlbar teuren Auftriebsicherung.“ Heißt: Die Palette wachse inklusive Autos auf dem oberen Deck um vier bis 4,50 Meter in die Höhe. „Das macht der Denkmalschutz nicht mit.“ Zudem: Die Stadt habe Mitte der 1980er Jahre dem Obstgutbetreiber am Schloss verbindlich bestätigt, „dass sie den Bewuchs an der Heinemann-Straße so niedrig hält, dass man das Obstgut mit Werbeanlagen sehen kann. Wenn eine Parkpalette die Sicht nimmt, macht das der Betreiber nicht mit.“ Ebenso nicht möglich: Vergrößerung des jetzigen Parkplatzes oder Parkraum am Carstens-Ring. „Wer will von dort über die Fußgängerbrücke durch den Park zum Restaurant laufen, und das bei Regen?“, fragt Hüttemann. „Wir haben als Verein alle Alternativen für einen Parkplatz sorgfältig abgewogen.“ Im angedachten Areal – „es geht um 3000 Quadratmeter Fläche für Parkraum und Spielplatz und nicht um von der Stadt genannte 14.000 Quadratmeter“ – würden Unkraut und Wildwuchs weichen, „Bäume blieben erhalten“, betont Hüttemann. „Die Zerfledderung des Konzepts am Beispiel Parkplatz ist eine Katastrophe.“