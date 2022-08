Leverkusener Projekt : Parklabyr: Bürger planen den Schlossgarten

Leverkusen Am Wochenende, 12. bis 14. August, öffnet das Planungs-Studio im Museum Morsbroich und sammelt Ideen für die Gestaltung der Grünanlage. Jeder kann mitmachen.

Bürgerbeteiligung auf ganz praktische Art: An diesem Wochenende ist der Auftakt zum „Parklabyr“ (eine Wortneuschöpfung aus Labor und Labyrinth) in Schloss Morsbroich, das von den Künstlern Margit Czenki und Christoph Schäfer konzipierte Planungs-Studio für die Gestaltung des äußeren Schlossgartens als offizielles Beteiligungsverfahren.

Vor Ort finden Teilnehmer etwa Arbeitsbögen und Aufgabenstellungen oder wie die Künstler es formulieren: „eine leidenschaftliche Einladung zum Mitmachen“. Museumschef Jörg van den Berg ergänzt: „Die Künstler arbeiten nicht mehr als Alleingestalter, sondern entwickeln eine Plattform, damit alle Interessierten ihre Ideen austauschen und gestalten können.“ So liegen ab dem heutigen Freitag, 12. August, auf einem großen Arbeitstisch Zeichen-, Schreib- und Bastelgerät aus. Es gibt eine Inspirationscouch, frisches Grün aus dem Park soll im Schloss für Inspiration sorgen, und mitten im Raum hängt eine Schaukel. „Die hängt genau in der zentralen barocken Achse des Parks, die im Alltag gar nicht mehr auffällt“, erklärt Margit Czenki den Hintergrund der Installation, die nur nutzen darf, wer den bereitliegenden roten Rock trägt. „Für uns steht nicht die bauliche Gestaltung im Vordergrund, sondern die Frage, was man in einer solchen historischen Gartenanlage in Zukunft erleben will“, sagt Christoph Schäfer. Interessierte sollen sich so etwa von der Zeit des Rokoko inspirieren lassen – passend zum Schloss, das Freiherr von Roll Mitte des 18. Jahrhunderts im Stil des Rokoko samt Englischem Landschaftsgarten statt des „ruinösen“ Vorgängerbaus errichten ließ.