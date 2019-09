Opladen : Parken Stauffenbergstraße: Anwohner fühlen sich im Nachteil

Die Stadt gebe keine Anwohnerparkscheine aus, kritisieren mehrere Opladener, die nahe des nun gebührenpflichtigen Schotterparkplatzes wohnen.

Der Opladener will auch Klimaschützern den Wind aus den Segeln nehmen: „Bei allem Verständnis, aber es kann nicht jeder auf sein Auto verzichten. Ich selbst arbeite im Schichtdienst in verschiedenen Gewerbegebieten in Köln, auch sonn- und feiertags und in der Nacht. Versucht mal Heiligabend um 0 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu gelangen. Vor dem 27.12. wird das sehr wahrscheinlich nichts“, beschreibt der Mann seine Situation.