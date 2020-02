Opladener Bahnhof : Parken – „Rechnung der Stadt ist nicht aufgegangen“

Nur gut zur Hälfte belegt ist der gebührenpflichtige Parkplatz an der Stauffenbergstraße bei einer Stichprobe von Friedrich Busch am Montagvormittag. Foto: Friedrich Busch/Friedrich Busch

Leverkusen Der Opladener FDP-Ratsherr Busch ist Parkplätze am Bahnhof abgegangen, hat Fahrzeuge gezählt und die Herkunft anhand der Kennzeichen ermittelt. Seine Ergebnisse sind bemerkenswert.

Nachdem die Bezirksvertretung II das in Opladen seit vergangenem Jahr bestehende Parkkonzept gekippt und sich für die Rückkehr zum alten Zustand ausgesprochen hat, werden Unzufriedenheit und Befürchtungen, dass sich die Parkprobleme weiter verschärfen könnten, immer größer. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Situation am Bahnhof. Hintergrund: Der dort noch bestehende improvisierte Schotterparkplatz soll in wenigen Wochen mit Baubeginn des Bahnhofsquartiers verschwinden. „Die Stadt Leverkusen muss endlich ein Parkraumkonzept für den Opladener Bahnhof vorlegen“, sagt der Opladener FDP-Ratsherr Friedrich Busch. Und: „Das Parkverhalten der Autofahrer dort muss ergründet werden.“ Er selbst hat dazu einen Anfang gemacht, sich am Montag (10.30 Uhr) mit Stift und Papier auf den Weg zu den Parkplätzen begeben und hat die Fahrzeuge gezählt. Das sind die Ergebnisse: