Verwaltungs-Vorschlag in Leverkusen Parken für Anwohner soll viermal so teuer werden

Leverkusen · Autofahrer zur Kasse bitte: Bis 2028 soll das Anwohnerparken in Leverkusen von derzeit 30 Euro stufenweise auf 120 Euro jährlich erhöht werden. Das Geld soll laut Verwaltung in die Mobilitätswende fließen. So soll etwa der städtische Fahrradbeauftragte davon bezahlt werden.

24.08.2023, 16:30 Uhr

Parken vor der Haustür, wie hier in der Anwohnerparkzone auf der Augustastraße, soll deutlich verteuert werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Autofahrer ohne Garage oder privaten Stellplatz können sich auf weitere Kostenerhöhungen gefasst machen. Laut einer Verwaltungsvorlage für den Stadtrat sollen die Gebühren für das Anwohnerparken kräftig erhöht werden. Von derzeit 30 Euro auf 60 Euro (2024), 90 Euro (2026) und schließlich 120 Euro im Jahr 2028.