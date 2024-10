Leverkusener Behörde bereitet sich vor Das absehbare Ende des Papierfotos für den Ausweis

Lichtbilder, die beim Profi erstellt werden, müssen also zukünftig der Verwaltung durch den Fotografen zum Abruf bereitgestellt werden. Die Passbildautomaten in den Bürgerbüros, die bisher zumeist vier Bilder ausspuckten, sind ab 2025 mit den PCs des jeweiligen Büros verbunden. In den „Bilderfassungsgeräten“, wie sie im Beamtendeutsch heißen, muss eine neue Software installiert werden. Laut Stadt findet dies im Rahmen einer Wartung statt. Sie rechnet mit einer erhöhten Nachfrage nach den Fotoboxen. „Dadurch wird die Aufstellung weiterer Bilderfassungsgeräte notwendig. Hierzu stellt die Bundesdruckerei Geräte zur Verfügung. Zudem wird die Beschaffung weiterer durch Dritthersteller geprüft“, so die Stadt. Die technischen Vorarbeiten – also die Einrichtung der Anschlüsse – würden derzeit umgesetzt, so dass eine Lieferung der Automaten durch den Bund zeitnah erfolgen könne.