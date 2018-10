Panzerfaust am Rhein in Leverkusen gefunden

Eine Granate (Foto) hatte Dawid Bartosz am Montag am Rhein gefunden. Am Dienstag entdeckten Passanten in Hitdorf eine Panzerfaust. Foto: Dawid Bartosz

Leverkusen Erst eine Granate in Wiesdorf, dann eine alte Panzerfaust in Hitdorf.

(bu) Der Rhein gibt bei weiter niedrigem Pegelstand Hinterlassenschaften des Krieges preis. Erneut haben Passanten einen Weltkriegsfund am Rheinufer gemacht, diesmal war es eine Panzerfaust. Die Waffe aus deutscher Produktion sei am Dienstagabend in Hitdorf nahe des Fähranlegers der Polizei gemeldet worden, berichtete am Mittwoch die städtische Pressestelle. An der Panzerfaust habe sich aber kein Zünder befunden. Das Ordnungsamt sperrte die Fundstelle ab, gegen 22.30 Uhr kamen derzeit vielbeschäftigte Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes aus Düsseldorf und holten den Fund ab. Eine Entschärfung sei wegen des fehlenden Zünders nicht nötig gewesen, so die Pressestelle.