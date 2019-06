Kreative Tage : Pantomime an der Kükelhaus-Schule

„Mime Art for Life“ hieß es am Donnerstag an der Kükelhaus-Schule. Das Thema: Mutmachen mit Pantomime. Foto: Miserius, Uwe (umi)

145 Schüler zeigten, was sie in den vergangenen Tagen gelernt haben. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.

Zum Beispiel beim Tanz und Gesang von Iki Arkadasch. Die Schüler begleiten mit Tamburin und Trommel ein Stück von Mike Oldfield. Das Ensemble ist aufgeregt, schließlich sind viele Zuschauer im Raum. Das bemerkt die Klassenlehrerin auch und unterbricht kurz: „Ich weiß, ihr seid nervös. Das ist doch auch okay. Ihr schafft das, auf ein Neues“, sagt sie und startet den Song noch einmal. Die Anspannung löst sich recht schnell, der Rhythmus stimmt, und viele strahlende und stolze Gesichter sind zu sehen. Besonders beim Applaus. „Unsere Schüler sind an solch einem Tag natürlich aufgeregt. Normalerweise haben sie im Alltag ja viel Struktur und Routine. Bei so vielen Besuchern ist es dann wuselig und das merken sie sofort“, erläutert Stefan Esser, stellvertretender Schulleiter.

Er freut sich besonders über den Auftritt von „Mime Art for Life“. „Die waren aber auch wirklich fantastisch“, ergänzt Schulleiterin Kordula Fundermann ganz begeistert. Die fünfköpfige südafrikanische Künstlergruppe ist in diesem Sommer auf Deutschlandtournee. Ihr Metier ist die Pantomime. Darauf lassen sich die Schüler während des Programms ein. Still sein und Bewegungen nachmachen – das löst auch gerne mal Gänsehaut aus. Am Ende der Show gibt es für jeden Schüler eine Clownsnase, die die meisten auch direkt aufsetzen.