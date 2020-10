Leverkusener Künstler können sich bewerben : Stadt verteilt Finanzspritze an freie Kulturszene

Leverkusen Bis zum 1. November können sich Institutionen und Künstler in der zweiten Vergabe-Runde um Unterstützung bewerben. Die Stadt hat für Corona-Kulturhilfen insgesamt 90.000 Euro bereitgestellt.

„Noch bis zum 1. November können alle nicht gewerblich tätigen, in Leverkusen ansässigen Kulturinstitutionen wie Veranstaltungshäuser, Theater, Chöre, Kunstvereine und andere Initiativen und nun auch kulturvermittelnde Einrichtungen mit einem Gewinn bis zu 6000 Euro jährlich und freie Künstler, die in Leverkusen leben, Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen“, erläutert Anke Holgersson von der Kulturstadtlev die Möglichkeiten.

Der Stadtrat hatte im Juni beschlossen, dass Leverkusen aus dem städtischen Etat wegen der Corona-Krise zusätzlich zu den im laufenden Wirtschaftsplan der Kulturstadt für „Kulturförderung“ eingestellten Mitteln von 90.000 Euro für dieses Jahr weitere 90.000 Euro für „Kulturhilfen“ zur Verfügung stellt. Durch die soll der Fortbestand der recht großen freien Kulturszene in Leverkusen gesichert werden, hatte es damals geheißen. CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel und Ratsherr Bernhard Marewski hatten in einem Antrag, die die Diskussion und Entscheidung im Rat in Gang setzte, formuliert: „Die Leverkusener Kulturszene ist massiv durch die aktuelle Corona-Krise betroffen. Was die Kultur in Leverkusen zurzeit braucht, sind Sicherheiten sowie im Einzelfall schnelle Hilfen, um das Entstehen und Bestehen von Kultur vor Ort zu schützen.“ Die Leverkusener Stadtverwaltung sollte ein Hilfspaket „Kulturförderung und Kulturhilfen 2020“ erarbeiten und dann zügig der Politik zur Entscheidung vorlegen.