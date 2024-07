Dorffest geht in Leverkusen in die 72. Runde Rekordverdächtige Pa-Ro-Li-Parade

Die kleinen und großen Zuschauer am Wegesrand konnten sich also nicht nur an den bunten Kostümen erfreuen, sondern auch über viele kleine Geschenke und Süßigkeiten. Aber es war nicht die einzige Besonderheit beim jüngsten Dorffest rund um den Festplatz an der Engelbertstraße in Pattscheid. Gab die Schnellbus-Linie SB24 im Pa-Ro-Li-Land bislang den Takt für den Festumzug vor, so gehört dieses Prozedere wohl künftig der Vergangenheit an. Denn die Wupsi hatte sich – sehr zur Freude aller Beteiligten – zu einem Novum bereit erklärt und den Bus nach Hilgen auf eine andere Strecke umgeleitet. So konnte sich die Parade, angeführt von Simone Neugebauer, pünktlich um 15 Uhr in Bewegung setzen. Neugebauer war Dorfkönigin des Jahres 2015 und wurde bereits im März zur neuen Vorsitzenden gewählt, während Andy Rothe, Dorfkönig 2023, bei der Neuwahl zu ihrem Stellvertreter bestimmt worden war.