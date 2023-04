Unterwegs in Leverkusen und Leichlingen      Ostern zu Fuß – schöne Spaziergänge

Tour 1 Entlang des Rheins und historischer Gebäude Hitdorfs: Start ist am Parkplatz des Hitdorfer Biergartens. An der Fähre folgen Spaziergänger nach links dem Weg am Rhein vorbei an Schaukeln und Schachfeld. Nach links auf den nächsten Feldweg abbiegen, dann nochmal links: Frühblüher verzieren den Wegrand. Am Türmchen am Werth vobei, dann biegen Spaziergänger rechts in die Fährstraße, kommen so auf die Hitdorfer Straße. Zwischen Magnolien steht ein Wahrzeichen Hitdorfs: St. Stephanus. Am Ende der Hitdorfer Straße beim Kreisel links abbiegen und wieder auf die Rheinstraße. Es gibt eine wunderbare Sicht auf Fluss und Jachten.