Fingerzeig zum Gotteshaus als Zufluchtsort in Leverkusen Warum die Kirche St. Elisabeth eine Hasenklinke hat

Das Kreuz als wichtigstes christliches Symbol kennt jeder, nicht nur in der Kirche. Auch die Bedeutung von Fisch als Zeichen der Zugehörigkeit zur Gemeinde oder die Taube als Zeichen des Friedens sind geläufig. Aber was hat der Hase am Gotteshaus zu suchen? Bringt der nicht im Kinderglauben die Ostereier und wird – aus Schokolade geformt – als österliches Pendant zum Weihnachtsmann vermarktet? Also eine eher kommerzielle Erfindung?