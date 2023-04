Tradition in Leverkusen Ostern in Imbach – Dorf trifft sich am Feuer

Das stand dem des Vorjahres in nichts nach, lockte in der Osternacht Imbacher und Gäste aus ganz Leverkusen in das Örtchen am Rande von Bergisch Neukirchen. Die Anfänge dieses kleinen Dorffests zum Frühlingsbeginn gehen bis in die 1970er Jahre zurück. Der Grund ist ein ebenso einfacher wie schöner: „Bei uns ist das ein geselliger Anlass, zu dem wir gerne zusammenkommen“, hatte Initiator Ulrich Kramp schon früher einmal erläutert.