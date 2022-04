Ostermarkt lockt tausende Besucher : In Opladen trifft der Osterhase auf scharfes Küchengerät

Ob Trödel, Kunsthandwerk oder Pflanzen, alles war gefragt. Es brummte am Osterwochenende in der Opladener Innenstadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Pflanzen, Deko, Trödelschätzchen: Der Ostermarkt ist auch eine Entdeckertour. Die Chance nutzen Besucher zur Freude der Händler zahlreich.

Es herrschte Kaiserwetter über dem Ostermarkt in Opladen. Warme Luft füllte die Lungen, Eis schmolz bereits auf dem Löffel auf dem Weg zum Gaumen, und Luftballons mit Helium in Form von bunten Pferden wehten im angenehmen Wind. Und während die Kleinen in Richtung der schwebenden Objekte der Begierde emporsprangen, schlenderten die Erwachsenen gemütlich über den Markt und nahmen das abwechslungsreiche Angebot in Augenschein.

Ostereier galt es in der Innenstadt zunächst nicht aufzuspüren, dafür aber so manchen Schatz aus Glas, Holz, Metall und Co. Denn als sich am Samstag die Handwerkskunst des Ostermarkts mit den regionalen Produkten des Frischemarkts auf der Kölner Straße mischten, versuchten auf der Goethestraße Trödler ihre Ware an den Mann oder die Frau zu bringen. Mit Erfolg. Den ein oder anderen Flaneur trieb es auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen entlang der Stände. Dort hoffte auch das Ehepaar Gisela und Manfred auf einen ertragreichen Tag. Ihr Tisch war reich gedeckt – mit Bildern, allerlei Dachbodenfunden und durchaus interessantem Küchengerätschaften.