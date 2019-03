Comedy in der Ostermann-Arena: Markus Krebs zwischen Kalauern und intelligenter Komik

Leverkusen Ein einfacher Stehtisch, ein Barhocker, eine Flasche Bier: Mehr braucht er nicht für einen Abend. Bis einschließlich November 2020 tourt der Witze-Papst Markus Krebs noch durch Deutschland.

Zum Auftakt seiner neuen Show „Pass auf... kennste den?“ füllte er die Ostermann-Arena in Leverkusen. Am Samstag hatte der Mann mit Ruhrpott-Charme und langem Zopf zwar keine Botschaft für das Publikum.

Dafür servierte er in zwei Stunden jedoch unzählige witzige Anekdoten und Pointen. In der Szene ist Krebs bekannt für seine gnaden- und kompromisslosen Gags. Bei seinem letzten Solo-Programm „Permanent Panne“ folgte ein Spaß dem anderen. In seiner neuen Darbietung will der selbsternannte „Mann hinter dem Bauch“ diese Tradition fortsetzen und – gekleidet mit obligatorischer Sonnenbrille und schwarzer Wollmütze – mal intelligente Komik, mal kalauernde Wortschöpfungen, aber mindestens ebenso viele flache und doppeldeutige Witze zum Besten geben. Weil das Programm noch recht neu war, musste er öfter in seine Notizen blicken. Einmal sah er auf und sagte zart selbstgefällig: „Da holst du dir 3000 Leute ins Haus, damit du üben kannst. Nicht schlecht.“