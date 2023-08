Abschlussparty im Leverkusener Cineplex „Oscar-Verleihung“ für junge Leser im Kino

Wer hat das schönste Logbuch? Wer den coolsten Teamnamen? Und wer darf den begehrten Sonder-Oskar mit nach Hause nehmen? Diese und andere Fragen stehen am Samstag, 2. September, im Mittelpunkt, wenn die Stadtbibliothek um 11 Uhr zur großen Sommerleseclub-Abschlussparty ins Cineplex (Kinopolis) einlädt. Um 11 Uhr erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer ihre Urkunde, bevor es in den Kinosaal zur „Oskar-Verleihung“ geht. Die Lese-Oskars werden in insgesamt neun verschiedenen Kategorien verliehen. Im Anschluss wird ein spannender Film gezeigt, der für kleine und große Besucher geeignet ist. Begleitpersonen, die nicht am Sommerleseclub teilgenommen haben, können eine Karte für die Filmvorführung kaufen.