Festnahme in Leverkusen Ortungsgerät treibt Autodieb in die Hände der Polizei

Den GPS-Tracker hatte ein Restaurantbetreiber (52) aus Köln Dellbrück in einem Smart installiert, den er als Firmenauto nutzt. Dabei handelt es sich um ein Ortungsgerät, mit dessen Hilfe sich Standorte etwa von Gegenständen wie Fahrzeugen, aber ebenso von Lebewesen wie etwa Hunden genau bestimmen lassen. Die Investition sollte sich für den Kölner Gastronomen als sehr lohnend erweisen. Denn gegen 16.30 Uhr passierte vor dem Lokal des Mannes an der Dellbrücker Hauptstraße im Kölner Stadtteil Dellbrück folgendes: Der 52-Jährige hatte nur schnell etwas ausladen wollen und hierfür den unverschlossenen Wagen samt Schlüssel im Zündschloss zurückgelassen. Kurz darauf sah seine Frau den Wagen am Fenster vorbeifahren. Der Eigentümer des Autos reagierte umgehend und nahm mit seinem Privatwagen die Verfolgung des Autodiebes auf. Zudem verständigte über den Notruf die Polizei und gab kontinuierlich den Standort der beiden Fahrzeuge durch. So ging es weiter über innerstädtische Straßen, bis ein Streifenteam an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Heymannstraße zu dem Smart und dessen Verfolger aufgeschloss und den Kleinwagen etwa 400 Meter weiter zum Stehen brachte.