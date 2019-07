Radtour macht Halt am Klinikum : 9000 Menschen warten auf Organe

Ein Radtour durch Deutschland macht auf das Thema Organspende aufmerksam.

Vor 44 Jahren hing das Leben von Klaus Zinnecker am seidenen Faden. Der 64-jährige erinnert sich noch gut an die damalige Zeit: „Ich war 20 Jahre jung, machte gerne Sport“. Noch in der Woche vor dem Nierenversagen hat er mit Freunden einen fünf Kilometer Waldlauf absolviert. Dann plötzlich die starken Schmerzen im Magenbereich. Als diese, trotz Medikamente nicht besser wurden, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort die niederschmetternde Diagnose: Eine seltene Nierenerkrankung war bereits so stark fortgeschritten, dass nur mit Hilfe von Dialyse sein Leben vorerst verlängert werden konnte.

Gesundheit in Dormagen : „Radtour pro Organspende“ macht Halt am Krankenhaus

Da dieser Bereich in der heutigen Gesellschaft eher noch recht konservativ und kritisch betrachtet würde, möchte er mit vielen anderen Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befanden oder befinden, aufklären und zeigen, welchen positiven Erfahrungswert Organtransplantationen geben können.

So fährt er nun schon seit einigen Jahren bei der „Radtour pro Organspende“ mit, die am Samstag Halt am Klinikum Leverkusen machte. Schon seit 2007 machen herz-, leber-, lungen- und nierentransplantierte Menschen mit ihrer Radtour auf den Organmangel in Deutschland aufmerksam. Rund 40 Teilnehmer fahren in diesem Jahr eine Woche lang in NRW rund 500 Kilometer.