Bei Einsätzen in Leverkusen Ordnungsdienst trägt jetzt Bodycams

Mehr Sicherheit im Dienst: Nach einer umfangreichen Testphase werden die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ab sofort mit den körpernah getragenen Kameras ausgestattet. Das meldet die Stadtverwaltung. Der Einsatz der Bodycams unterliege strengen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Die rund 30 Außendienstkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes würden vor der Ausrüstung mit den Bodycams entsprechend geschult. „Durch die Anschaffung der Bodycams versprechen wir uns eine zusätzliche Maßnahme, um verbalen und körperlichen Angriffen gegen unsere Mitarbeitenden präventiv zu begegnen“, sagt Steffen Franzkowski, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Straßenverkehr. „Die Einführung der Bodycams wird erfahrungsgemäß eine deeskalierende Wirkung entfalten und somit die Sicherheit unserer Einsatzkräfte steigern. Gleichzeitig können hierdurch anlassbezogen zusätzliche Beweismittel in Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren gesichert werden.“ Die Anschaffung der Bodycams sei ein weiterer Schritt, um die Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes weiter zu verbessern. Vor diesem Hintergrund war Ende 2023 zudem ein eigenes Leitstellenmanagementverfahren eingeführt worden. Die Software ermöglicht der Leitstelle in Zusammenarbeit mit dem Außendienst, die Einsätze, Aufträge und Meldungen besser zu koordinieren. Gleichzeitig wurden hierdurch digitale Verfahrensschritte installiert, so dass etwa Ordnungswidrigkeitenverfahren, Berichte und weiteres nun digital per App im Außendienst erfasst und bearbeitet werden können. Die Aufnahmen der Bodycams werden nach spätestens zwei Wochen gelöscht – es sei denn, sie werden nach Sichtung für anschließende Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren als Beweismittel benötigt.