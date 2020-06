Orchestermusiker aus Köln zu Gast : Kleines Platzkonzert vor der Wohnstätte

Kleines Platzkonzert in Schlebusch: Fünf Musiker des WDR-Funkhausorchesters grüßten musikalisch die Wohnstätte Bergische Landstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Musiker des WDR-Funkhausorchesters spielen in Schlebusch für Menschen mit psychischer und seelischer Erkrankung. Die Bewohner der Wohnstätte genossen das Freiluft-Angebot, das auf Vermittlung des Sozialdiensts Katholischer Frauen zustande kam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Normalerweise spielt das Orchester vor großem Publikum und unterhält mit großer Kunst wie Musical, Operette, Filmmusik oder Nischen der klassischen Musik und auch mit sinfonischem Jazz. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Also beschränkte sich am Sonntag der musikalische Vortrag eines kleinen Ensembles auf 20 Minuten, ließ aber insgesamt keine Wünsche offen.

Als Premiere erklang ein japanisches Unterhaltungsstück aus einer populären Fernsehserie mit dem Titel „Leidenschaftlicher Kontinent“. Das weitere Repertoire reichte vom Udo-Jürgens-Schlager über argentinische Tangos bis hin zum Klassiker „Over the rainbow“. Passend zum Motto durfte der Beatles-Song „With a little help from my friends“ ebenfalls nicht fehlen, als fünf Musiker des WDR-Funkhausorchesters mit einem kleinen Open-Air-Privatkonzert beeindruckten.

Als „Konzertsaal“ diente ein Garagenhof an der Bergischen Landstraße in Schlebusch, unmittelbar neben dem Wohnhaus für psychisch und seelisch erkrankte Menschen. Zustande kam die Vorstellung durch die Vermittlung von Ute Dirks. Denn sie ist nicht nur Vorstandsvorsitzende des Trägervereins Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF), sondern auch Abonnentin des Rundfunkorchesters. Vor drei Wochen erhielt sie das Angebot zu einem kleinen Ständchen und sofort fiel ihr die SKF-Wohngruppe ein. Nachdem auch Ursula Petry, Leiterin der seit 2002 bestehenden Einrichtung, einverstanden war, stand der Umsetzung nichts mehr im Weg.

„Der Kulturgenuss ist in der letzten Zeit zu kurz gekommen“, sagte Petry am Sonntag. Ähnlich wie Altersheime hätte auch die Wohnstätte besonders unter Corona zu leiden gehabt. „Die meisten unserer 16 Bewohner würden es ohnehin nicht aushalten“, ergänzte Petry, „eine Stunde in einem Konzertsaal zu sitzen. Deshalb ist dieses Angebot geradezu perfekt.“