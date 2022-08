Kultur in Leverkusen : Chinesische Klänge und Texte im Spiegelsaal

Werner Ehrhardt leitet das Ensemble von l’arte del mondo. Foto: peuserdesign/peuserdesign.de

Leverkusen Das Leverkusener Orchester l‘arte del Mondo entdeckt bei einer Konzertreihe zu Unrecht Vergessenes wieder. Dazu zählen philosophische Gedanken des 2500 Jahre alten Daodejing ebenso wie „Klangräume des Barock“.

Von Monika Klein

In der kommenden Spielzeit 2022/23 startet Kulturstadtlev eine neue Konzertreihe mit l’arte del mondo. Schon in der Vergangenheit gab es einzelne Gastspiele dieses Orchesters, das seinen Sitz in Leverkusen hat und weiterhin von Bayer Kultur als „Orchestra in Residence“ gefördert wird. Das ermöglicht etwa die Erarbeitung neuer Produktionen.

Ensemble-Leiter Werner Ehrhardt hat die Reihe konzipiert, die ganz anders aussieht als die der Westdeutschen Sinfona – dem zweiten Orchester mit Standbein in Leverkusen – die weiterhin an den von Dirk Joeres entwickelten Klassik-Sonntagen spielt und klassische Orchesterwerke neu in den Mittelpunkt rückt. Ehrhardt ist stets auf der Suche nach Wiederentdeckungen zu Unrecht vergessener Kompositionen oder betrachtet Bekanntes aus neuen Blickwinkeln, wobei er die Zusammenarbeit mit Musik, Traditionen und Ensembles anderer Kulturkreise sucht.

Die neue Reihe ist damit eine schöne Ergänzung zu den eher traditionellen Programmen. Die Konzerte sollen in unterschiedlichen Räumen stattfinden, die das jeweils passende Ambiente bieten. Es beginnt mit einem großen Aufschlag am 25. November mit der Uraufführung des Oratoriums von Karsten Gundermann „Daodejing – wie das Einfache den Prunk besiegt“. Der Komposition liegen klassische chinesisch-philosophische Texte des 2500 Jahre alten Daodejing zugrunde, die von einem Sprecher und Chor in deutscher Sprache vorgetragen werden. Begleitet von einem Sinfonieorchester (l’arte del mondo), das erweitert wird um traditionelle chinesische Soloinstrumente, gespielt von chinesischen Musikern. Wegen Chinas Null-Covid-Strategie habe man sicherheitshalber nur Musiker gewählt, die außerhalb ihres Heimatlandes leben, erklärt Ehrhardt, der mit der Planung dieses großen Musikprojekts schon lange vor der Pandemie begonnen hat. Die alten Texte erscheinen erstaunlich aktuell im Kontext der Bemühungen um Sinnfindung, Entschleunigung und Nachhaltigkeit.

Komponist Karsten Gundermann studierte in Dresden, Peking und New York und schuf eine der bedeutendsten Pekingopern der Gegenwart: „Die Nachtigall“, 1993 uraufgeführt.

In deutlich kleinerer Besetzung will Ehrhardt mit l’arte del mondo zusammen mit dem Vokal Orchester NRW am 23. März „Klangräume des Barock“ erkunden. Welche Location wäre da besser geeignet als der Spiegelsaal im Schloss Morsbroich, wenn es um Echo, Raumklang und Doppelchörigkeit in der italienischen Musik um 1600 geht. Zu hören sind Kompositionen, Arrangements und Improvisationen von Giacomo Carissimi und Claudio Monteverdi.

Ganz anders wird es dort am 11. Mai klingen, wenn Ehrhardt und sein Ensemble zusammen mit der Geigerin Ragnhild Hemsing auftreten. Sie beherrscht gleichermaßen Violine und die Hardangerfidel aus der norwegischen Volksmusik ihrer Heimat. Auf dem Programm stehen unter anderem die Hits aus den Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg. Eine weitere spannende Begegnung wird die mit Trompeterin Rike Huy im Sensenhammer (16. Juni). Anlässlich des 100. Geburtstages von György Ligeti steht dessen Chaconne „Hungarian Rock“ im Mittelpunkt, umgeben von zeitgenössischer Musik und von Urvater Arcangelo Corelli.