Zonta Club Leverkusen Orange Bank als Zeichen gegen Gewalt

Gleichzeitig erstrahlten an diesem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auch viele Gebäude in Leverkusen in orangefarbenem Licht. „Dies symbolisiert unsere Entschlossenheit, gegen Gewalt an Frauen und Mädchen in unserer Stadt vorzugehen“, sagt Zonta-Pressesprecherin Vera Hahn. „Jede vierte Minute gibt es in Partnerschaften Opfer häuslicher Gewalt“. Das sei inakzeptabel.