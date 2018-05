Leverkusen: Opladens Handel bangt um Trödelkirmes-Kaufsonntag

Leverkusen Leverkusener Händler zittern vor der von "Verdi" angekündigten Überprüfung verkaufsoffener Sonntage. Das Thema nahm auch bei der jüngsten Hauptversammlung der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) einen prominenten Platz ein. "Die Absage für Wiesdorf hat uns überrascht und getroffen", sagte Vorsitzende Regine Hall-Papachristopoulos. Zugleich wunderte sie sich, dass so etwas überhaupt geschehen konnte. "Wie ist es möglich, dass Verdi innerhalb von drei oder vier Tagen alles über den Haufen wirft, wenn die Planungen ein Jahr im Voraus bekannt sind?"

Für Opladen habe sich Verdi nun ausgerechnet "den Termin ausgesucht, der uns am sichersten erschien", bemängelte Hall und betonte: "Wenn eine Veranstaltung in Opladen Tradition hat und Besucher anzieht, dann ist es die seit 46 Jahren existierende Opladener Trödelkirmes am letzten Juli-Wochenende mit dem verkaufsoffenen Sonntag als Beiwerk." Weil Verdi nun nicht nur eine Prüfung angekündigt, sondern Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht habe, sei die Stadt jetzt aufgefordert, schnell zu handeln. In dieser Woche wolle man sich deshalb erneut zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Voraussichtlich werde eine neue Rechtsverordnung erlassen. Was und in welcher Form genau geschehe, werde die Stadt entscheiden. "Auf jeden Fall ist ganz Leverkusen sehr bemüht, dass die verkaufsoffenen Sonntage beibehalten werden", versicherte Hall.