Opladener Stadtfest klingt mit Feuerwerk aus

Opladener Stadtfest : Leuchtender Abschluss

Feuerwerk Opladener Kirmes Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Eine gelungene Familienkirmes: So fasst Veranstalter Wilfried Hoffmann die 46. Auflage des Opladener Stadtfestes mit Kirmes zusammen. „Für die 42 Grad am Freitag kann keiner was.“ Durch die Temperaturen haben sich die Besucherströme verlagert, vom Mittag/Nachmittag in den Abend.

Am Samstag-, Sonntag- und Montagabend sei das Fest sehr gut besucht gewesen. Auch Dirk Pott von der AGO ist zufrieden: „Der verkaufsoffene Sonntag ist gut angekommen. Die Innenstadt war rappelvoll. Und das Feuerwerk am Montag war sehr gelungen.“ Negative Zwischenfälle gab es nicht, ergänzt Hofmann. „Wir haben einen guten Draht zur Polizei, sie ist sehr präsent auf dem Fest.“ Das wird in vier Jahren ein halbes Jahrhundert alt: „Dann werden wir 50. Aber das lassen wir entspannt auf uns zukommen.“

(LH)