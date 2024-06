Urban Gardening in Leverkusen Hochbeete für den Schulgarten

15 Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 7 bis 10 der Schule an der Wupper in Opladen legten im Rahmen ihrer Garten-AG während des gesamten zweiten Schulhalbjahrs viel Motivation und Ehrgeiz an den Tag: Unter professioneller Anleitung des Schulpersonals und der beiden zdi-Dozenten Bernd Worms und Michael Wilde bauten die Jugendlichen Hochbeete für ihren Schulgarten und bepflanzten diese auch. Dabei nahmen Ideen zu Stadtbegrünung und „Urban gardening“ einen wichtigen Platz ein. In dem Projektkursus, zur Berufsorientierung probierten sich die Teilnehmer handwerklich aus und lernten für entsprechende Berufe typische Tätigkeiten kennen.